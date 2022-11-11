Nevşehir'de park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Tekelli Mahallesi'nde otel inşaatında çalışan M.B. (38) hafriyat yüklü traktörün çıkabilmesi için turizmci A.Ö.'dan aracını çekmesini istedi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. tüfekle M.B'ye ateş etti.

Ağır yaralanan M.B. ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.Ö'nün amcası Mehmet Ö ise olay yerinde gazetecilere, daha önce de ikili arasında hafriyat taşınması nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

Mehmet Ö. "Bütün bunların kaynağı cehalettir. Bütün kötülüklerin anası budur. İki olgun insan olsalardı karşılıklı konuşurlardı. Konuşurken de ses tonlarını ayarlayabilirlerdi. Burası bir otelin önü, müşteriler arabalarını koyuyor. Hafriyatın çekilmesi için araçların çekilmesini istiyorlar. Onlar da 'başka yerden çalışın dedik' diye tartışma çıkıyor." diye konuştu.

