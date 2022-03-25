YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

25.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattıkları çalışmada, yabancı uyruklu K.N'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin bulunduğu aracı kent girişinde durduran ekipler, 204,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.N, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GRAFİKLİ - Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akınıGRAFİKLİ - Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltıKonya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı
Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" yarın Diyarbakır'da sergilenecekTürkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" yarın Diyarbakır'da sergilenecek
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
12:52
İkindi
16:21
Akşam
19:04
Yatsı
20:21
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.