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Nevşin Mengü'nün 'Rus aktivist' paylaşımına Cüneyt Arkın'dan yanıt geldi!

25.01.2021 02:02 | Son Güncelleme:
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Nevşin Mengü'nün 'Rus aktivist' paylaşımına Cüneyt Arkın'dan yanıt geldi!

Rusya'da Navalny protestolarından bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın cevap verdi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde tedavisinin sürdüğü Almanya'dan Rusya'ya dönen muhalif lider Alexey Navalny'in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıktı. Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Gazeteci Nevşin Mengü de, Rusya'da yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşım da bulundu.

"CÜNEYT ARKIN GİBİ RUS AKTİVİST"

Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Nevşin Mengü'nün bu paylaşımına Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'dan cevap gecikmedi. Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

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