Cüneyt Arkın’dan aile saadeti! Cüneyt Arkın oğulları, gelinleri ve torunlarıyla aynı pozu verdi!

ATV ekranlarına gelen ve başrollerini Burak Özçivit ile Özge Törer’in paylaştığı Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonuna Cüneyt Arkın sürprizi damga vurdu. Sağlık sorunlarının üstesinden gelerek setlere dönen 83 yaşındaki usta oyuncu sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor. Arkın son olarak oğulları, gelinleri ve torunlarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

‘TORUN, GELİN, EVLAT...’

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, pazar gününü sevdiklerine ayırdı. Hafta sonu ailesiyle zaman geçiren Arkın’ı oğulları Murat ve Kaan ile gelinleri Deniz ve Aslı Cüreklibatır ziyaret etti. Ünlü oyuncu oğulları, gelinleri ve torunlarıyla çekilen mutluluk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Arkın gönderisine, “Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir. Torun, gelin, evlat...” notunu ekledi.



