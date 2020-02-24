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Nevzat Aydın'dan şok Ersun Yanal paylaşımı: Parasını almadan asla istifa etmez

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.02.2020 13:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın, Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de istifa ettiği konuşulan Ersun Yanal'la ilgili şok bir paylaşım yaptı. Aydın paylaşımında "Ersun Yanal parasını almadan asla istifa etmez" ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın'dan şok Ersun Yanal paylaşımı: Parasını almadan asla istifa etmez

Fenerbahçe'nin dün akşam sahasında 20 yıl sonra Galatasaray'a yenildiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edilmişti. İstifa haberi daha sonra yalanlansa da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstifa iddialarına Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı yorum ise olay oldu.

"PARASINI ALMADAN ASLA İSTİFA ETMEZ"

Ersun Yanal'ın Trabzonspor'da görev yaptığı dönemde bordo mavili kulüpte yöneticilik yapan Aydın, sosyal medyadan Yanal'ın istifa haberiyle ilgili olarak. "Ersun Yanal parasını almadan asla istifa etmez" paylaşımını yaptı.

ERSUN YANAL, TRABZONSPOR'DAN NASIL AYRILMIŞTI?

58 yaşındaki Ersun Yanal 2018-2019 sezonunda Trabzonspor ile yolları ayrıldığında önce tazminat olarak 4 milyon TL'yi kabul etmiş ancak bordo mavili kulüp tek taraflı olarak sözleşmesini feshedince TFF'ye başvurmuştu.

Bu başvuru sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu kararıyla bordo mavili kulüp Yanal'a 10 milyon 569 bin 597 lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Trabzonspor bu tazminatı tek seferde ve peşin olarak ödendiğini açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HANGİ FENERLİDE KARAKTER VAR Kİ.ALİ KOÇ FATİH TERİMİN TAZMİNATINA LAF EDİYORDU.İMPARATOR TASMİNATI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLADI.KARAKTERİ İLE NAMI İLE ÜSTÜNLÜĞÜ İLE ŞAMPİYONSUN GALATASARAYIM
Aynen öyle bu herif parasını almadan gitmez. Bunda en azından bunu yapacak dik duruş yok. Bir daha da büyük kulüplerde teknik direktör olamaz. O kapı artık kapandı.
doğru söylemiş açıklama geldi fener(ağlak) kulübü'nden yalandır diye
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