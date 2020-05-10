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Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

Bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş’ta Nevzat Demir Tesisleri yeniden dezenfekte edildi. Tesislerin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki dezenfeksiyon işlemi, haftalık olarak tekrarlanacak.

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