New Holland, Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yeni modellerini sergiliyor

İSTANBUL (AA) - New Holland, 19. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda farklı ihtiyaçlara uygun geniş model seçeneklerini Türk çiftçisiyle buluşturuyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, fuarda, ilk yerli üretim Faz 5 motora sahip, kendini kanıtlamış New Holland T3F serisi ile çevre dostu New Holland T6.180 Methane Power traktörün lansmanı yapılıyor. Ayrıca, New Holland standında teknoloji ve gücün sembolü, yeni T7 HD PLM Intelligence Serisi ile hassas tarım teknolojileri ve tarımsal ekipmanları sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Türkiye'nin ilk yerli üretim Faz 5 emisyon seviyesindeki motora sahip, New Holland T3F serisinin Türk çiftçilerle buluşmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TürkTraktör olarak Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık fuarları arasında bulunan BurTarım'da Türk çiftçisiyle en güncel teknolojiye sahip T3F serisini tanıştırıyoruz. Düşük yakıt tüketimiyle yüksek performansı bir arada sunan Faz 5 motorlu traktörümüz sayesinde çiftçilerimiz maliyetlerini daha da düşürecek. İlk defa Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçimizle bir araya getirdiğimiz diğer modelimiz ise dünyanın ilk yüzde 100 metan gazıyla çalışan traktörü New Holland T6.180 Methane Power. New Holland markamızın dünyada ilk 'Yılın Sürdürülebilir Traktörü Ödülü' kazanan bu ürün, düşük karbon emisyon değerleri sayesinde enerji bağımsız çiftlik konseptini mümkün kılıyor. Model, dizel motorlara eş değer güç sağlayan ünitesi ile de sürdürülebilir tarımın geleceğini temsil ediyor."

TürkTraktör'ün New Holland standını ziyaret edecek çiftçileri karşılayacak bir diğer yeni modelin ise teknoloji ile gücün sembolü Yeni New Holland T7 HD PLM Intelligence Serisi olduğunu aktaran Canbeyli, "En ağır işler için tasarlanmış ve başarısını ispatlamış T7 HD Serisi'nin yeni nesli T7 HD PLMI Serisi, tümüyle yenilenen kabini ve teknolojisiyle bir önceki modeline göre başarısını daha da ileriye taşıyor. Traktörlerimizin yanında hassas tarım teknolojileri alanındaki en yeni ve ileri ekipmanları, dijital dönüşümde çiftçimizin rehberi olan Tarlam Cepte uygulamasının yeni özelliklerini, yeni tasarımlı TürkTraktör toprak işleme ve mısır silaj makineleri ile teleskopik yükleyicilerimizi de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bursa Tarım Fuarı'na özel TürkTraktör, ekim ayı boyunca geçerli avantajlı finansman kampanyalarını da çiftçilere sunuyor. TürkTraktör, finansman ihtiyacı olan çiftçiye New Holland marka yerli traktör alımlarında ve yem karma, toprak işleme, pulluk ve römorklarda geçerli 10 bin TL indirim imkanı sağlıyor.

- Tarlam Cepte kampanyaları devam ediyor

Bursa'da çiftçileri bekleyen bir diğer sürpriz ise TürkTraktör’ün tarımın ve çiftçilerin dijital dönüşümünü desteklemek için hayata geçirdiği Tarlam Cepte uygulamasını yeni özellikleri ve kampanyaları olacak.

100 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaşan uygulamanın en yeni özelliklerinden "Mısır Verim Rekolte Tahmini" ile kullanıcılar, tarlasına ektiği tohum miktarını belirttikten sonra 4-6 saat içerisinde rekolte tahminini elde ediyor. Diğer yandan çiftçiler, 14 Ekim'e kadar katılma şansı bulunan çekilişle Tarlam Cepte ile bir traktör kazanma şansı da yakalıyor.

Tarlam Cepte kullanıcıları, yetkili bayi ve servislerden yapacakları orijinal yedek parça alışverişlerinde 350 TL'ye varan indirim fırsatlarından faydalanabilecek.

- New Holland hassas tarım teknolojileri

Mevcut tarım arazisinde daha fazla ürün yetiştirilmesi, ilaç, gübre, tohum ve yakıt gibi girdilerin ideal seviyede kullanılması, bakım faaliyetleri sırasında oluşan bitki ezilmelerini azaltarak verimliliği artırmak gibi önemli avantajlar sunan Otomatik Dümenleme Sistemi, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemleri'ne ek olarak yerli olarak geliştirilen Manuel Dümenleme Sistemi de fuar boyunca tanıtılıyor.