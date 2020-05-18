SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek

New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.05.2020 22:04 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen spor etkinliklerinin, taraftarsız yeniden oynanmaya başlayabileceğini söyledi.

New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ''Hokey, basketbol, beyzbol ve futbol yeniden oynanabilir. Yardımcı olmaya hazırız.'' dedi.

Vali Cuomo, spor karşılaşmalarının ancak taraftarsız oynanabileceğini belirtti.New York'ta bütün spor etkinlikleri, mart ortasında salgın nedeniyle iptal edilmişti.

Cuomo ayrıca, New York'ta son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun 26 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük rakam olduğunu söyledi. ABD'de salgının merkezi olan New York'ta, şimdiye kadar 360 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ABD'de vaka sayısı 1 buçuk milyonu geçti, 91 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Eczacıbaşı VitrA'dan yeni transferEczacıbaşı VitrA'dan yeni transfer
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Dudak uçuklatan paylaşım!

Dudak uçuklatan paylaşım!

Şişme mankenler başlarına bela açtı!

Şişme mankenler başlarına bela açtı!

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

TJK'dan yarışlar hakkında açıklama

TJK'dan yarışlar hakkında açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek

New York'ta spor etkinlikleri başlıyor!

Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti!

19 dakika 19 saniye kürek çekti!

Dusco Tosic'ten Jelena Karleusa'ya olay hediye!

Dudak uçuklatan paylaşım!

Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA'dan yeni transfer

Eczacıbaşı VitrA’da Merve Dalbeler ile yollarını ayırdı

Merve Dalbeler ile yollar ayrıldı

adidas Uncancelled Cup ilk turda 1 milyon izlenmeye ulaştı

adidas Uncancelled Cup ilk turda 1 milyon izlenmeye ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.