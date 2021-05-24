MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. New York Times'tan Filistin saldırısını eleştiren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa için tepki çeken ilan

New York Times'tan Filistin saldırısını eleştiren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa için tepki çeken ilan

24.05.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren ve Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı hedef gösteren New York Times (NYT) gazetesindeki ilan tepki çekti.

New York Times'tan Filistin saldırısını eleştiren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa için tepki çeken ilan

Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin'e destek veren şarkısı Dua Lipa, NYT gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlandı.

bella-hadid-gogus-dekolteli-pozuyla-instagram-i-12721354_2450_o

Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin'e destek veren üç ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı.
gigi hadid...

Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.

UclJ_4sT8EeyzDc4MiexVw

Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Bella Hadid Dua Lipa Gigi Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Ülkede skandal iddia: Kovid aşısı olanları izliyorlar

Ülkede skandal iddia: Kovid aşısı olanları izliyorlar

Şaşkına çeviren olay! Polisleri görünce soyundu

Şaşkına çeviren olay! Polisleri görünce soyundu

İstanbul'da vatandaşlar 'gizemli' kadını konuşuyor! 5 gündür oturduğu yerden kalkmadı

İstanbul'da vatandaşlar 'gizemli' kadını konuşuyor! 5 gündür oturduğu yerden kalkmadı

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.