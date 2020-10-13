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New York’ta sergilenen oyun Genco Erkal ile Denizli’ye geliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

İlk kez New York’ta sahnelenen usta oyuncu Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı “Merhaba” isimli oyun yeni tip korona virüs tedbirlerinin alınacağı Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.Denizli, usta oyuncu Genco Erkal’ı ağırlayacak.

New York’ta sergilenen oyun Genco Erkal ile Denizli’ye geliyor

İlk kez New York’ta sahnelenen usta oyuncu Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı “Merhaba” isimli oyun yeni tip korona virüs tedbirlerinin alınacağı Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
Denizli, usta oyuncu Genco Erkal’ı ağırlayacak. Liman Yapım ve Zeytindalı Yapım’ın organize ettiği sanat etkinliğinde Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı “Merhaba” isimli oyunu 20 Ekim Salı günü, saat 20.30’da Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.
Kovid-19 tedbirlerinin sıkı tutulacağı tiyatro oyununda oturma düzeni bir koltuk dolu bir koltuk boş olarak şekillinde dizayn olacak. Girişte ateş ölçümü, HES kodu kontrolünün yapılacağı ve maskesiz vatandaşların içeriye alınmayacağı vurgulandı.

İlk kez 2018 yılının Eylül ayında New York’ta sergilenen oyun, Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor. Bu yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayacak olan ve ‘Merhaba’ oyununda duayen sanatçı Genco Erkal sahne alacak.
Müzikli bir gösteri olan Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri piyano ve basklarnet eşliğinde seslendirilecek.

New York’ta sergilenen oyun Genco Erkal ile Denizli’ye geliyor

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