SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Newcastle United forması giyen Tonali için sürpriz gelişme!

Newcastle United forması giyen Tonali için sürpriz gelişme!

27.10.2023 17:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasında yaşanan bahis skandalına karışan Sandro Tonali için Newcastle United cephesinden sürpriz olarak nitelendirilecek bir açıklama geldi. İngiliz kulübünün cumartesi günü oynayacağı Wolverhampton maçında forma giyeceği öğrenilen Tonali gelişmesi herkesi şaşırttı.

Sandro Tonali

Sandro Tonali

İTA İtalya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Newcastle United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Newcastle United forması giyen ve bahis oynadığı ortaya çıkınca futboldan 10 ay men edilen Tonali ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

HOCALARI AÇIKLADI: "OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK"

65300a6a02dd1992

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Tonali'nin cumartesi günü forma giyebileceğini söyledi. Howe, "Bu zor bir durum ancak Tonali için henüz resmi bir onay almadık. Haberleri, spekülasyonları, açıklamaları duyduk ama şu anda İtalyan yetkililerden herhangi bir şey almadık. Bu yüzden bir tür belirsizlik içindeyiz ve resmi onayın gelmesini bekliyoruz. Bizim için uygun olma ihtimali yüksek. Sanırım yasağın uygulanmasından önce gerçekleşmesi gereken birkaç şey var, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN YILDIZLARINDAN OLARAK GÖRÜLÜYOR

11799572

23 yaşındaki İtalyan oyuncu bu sezon başında Milan'dan Newcastle United'a 64 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Orta sahada forma giyen yıldız oyuncu geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyordu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup ettiA Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti
Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!
Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladıKonyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
Anahtar Kelimeler:
Newcastle United sandro tonali tonali yaşında 10 maçı erden maçın united forması kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.