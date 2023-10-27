Newcastle United forması giyen Tonali için sürpriz gelişme!

Newcastle United forması giyen ve bahis oynadığı ortaya çıkınca futboldan 10 ay men edilen Tonali ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

HOCALARI AÇIKLADI: "OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Tonali'nin cumartesi günü forma giyebileceğini söyledi. Howe, "Bu zor bir durum ancak Tonali için henüz resmi bir onay almadık. Haberleri, spekülasyonları, açıklamaları duyduk ama şu anda İtalyan yetkililerden herhangi bir şey almadık. Bu yüzden bir tür belirsizlik içindeyiz ve resmi onayın gelmesini bekliyoruz. Bizim için uygun olma ihtimali yüksek. Sanırım yasağın uygulanmasından önce gerçekleşmesi gereken birkaç şey var, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN YILDIZLARINDAN OLARAK GÖRÜLÜYOR

23 yaşındaki İtalyan oyuncu bu sezon başında Milan'dan Newcastle United'a 64 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Orta sahada forma giyen yıldız oyuncu geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyordu.





