SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'ya 20 milyon euro teklif etti

Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'ya 20 milyon euro teklif etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2020 18:15 | Son Güncelleme

Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United, Galatasaray'ın deneyimli stoperi Marcao'ya 20 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sürüyor.

Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'ya 20 milyon euro teklif etti

Galatasaray'da orta saha transferi için girişimler sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu "özel haberinde" İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.

Öte yandan Marcao'nun Instagram'da son olarak Newcastle United'ı takip ettiği de vurgulandı.

20 MİLYON EURO

Brezilyalı savunmacıya İngiliz takımı Newcastle United talip olurken sarı-kırmızılıların kapısını 20 milyon euro ile çaldıkları öğrenildi.

Newcastle United'a yakınlığıyla bilinen Magpie Media'nın haberine göre; Galatasaray'a teklifte bulunan İngilizlerin kısa süre içerisinde cevap bekledikleri belirtildi.Fatih Terim ile görüşecek olan sarı kırmızılı yönetiminin kararını bu görüşmeden sonra vereceği kaydedildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
Mario Lemina'nın transferi tamamlandı!Mario Lemina'nın transferi tamamlandı!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
'Çıplaklar kampı' paylaşımına isyan ettiler
'Çıplaklar kampı' paylaşımına isyan ettiler
Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
Sörloth dünya devine gidiyor
Sörloth dünya devine gidiyor
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O isimler resmen ayrılıyor...
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O isimler resmen ayrılıyor...
Başkan transferi resmen açıkladı
Başkan transferi resmen açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'ya 20 milyon euro teklif etti
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Mario Lemina resmen Fulham'da!
Mario Lemina'nın transferi tamamlandı!
Gomis hat-trick yaptı, şampiyon El-Hilal
Gomis'in takımı şampiyon oldu
Galatasaray forması giyen Marcao, Newcastle United'e transfer oluyor
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
Mehmet Ekici yeniden Galatasaray'ın gündeminde
Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a gidiyor!
Galatasaray'ın hedefindeki isimler Norveçli Markus Henriksen ve Rus Daler Kuzyaev!
Galatasaray 2 bomba birden patlatıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.