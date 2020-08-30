Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'ya 20 milyon euro teklif etti

Galatasaray'da orta saha transferi için girişimler sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu "özel haberinde" İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.

Öte yandan Marcao'nun Instagram'da son olarak Newcastle United'ı takip ettiği de vurgulandı.

20 MİLYON EURO

Brezilyalı savunmacıya İngiliz takımı Newcastle United talip olurken sarı-kırmızılıların kapısını 20 milyon euro ile çaldıkları öğrenildi.

Newcastle United'a yakınlığıyla bilinen Magpie Media'nın haberine göre; Galatasaray'a teklifte bulunan İngilizlerin kısa süre içerisinde cevap bekledikleri belirtildi.Fatih Terim ile görüşecek olan sarı kırmızılı yönetiminin kararını bu görüşmeden sonra vereceği kaydedildi.