SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Newcastle United'ın hedefi Antonio Conte

Newcastle United'ın hedefi Antonio Conte

08.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

300 milyon Sterlin karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United ile ilgili transfer haberleri gelmeye başladı.

Newcastle United'ın hedefi Antonio Conte

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da yaklaşık 18 aydır gündemde olan değişim rekor bedelle noktalandı. 14 yıldır Mike Ashley yönetimindeki kulüp, 300 milyon Sterlin (480 milyon Dolar) karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldı.

Premier Lig yönetiminin de onayını alan değişim sonrası ligdeki güç dengelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu...

Bu bağlamda, 'Toon'un nasıl bir değişim yaşayacağı da ilgi duyulan ana konuların başında geliyor. İlk etapta hoca değişikliğine gitmesi beklenen İngiliz ekibinde adaylar da su yüzüne çıkmaya başladı.

La Gazzetta dello Sport'un verdiği habere göre Newcastle United, teknik direktörlük için Antonio Conte ile ilgileniyor.

Son olarak Inter'i çalıştıran Conte, geride bıraktığımız sezonda Serie A'da şampiyonluk yaşamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!
PARTNERİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçekCristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Mete Gazoz’un acı günü

Mete Gazoz’un acı günü

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi

Bir devrin sonu! İşte aldığı karar

Bir devrin sonu! İşte aldığı karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.