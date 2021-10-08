Newcastle United'ın hedefi Antonio Conte

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da yaklaşık 18 aydır gündemde olan değişim rekor bedelle noktalandı. 14 yıldır Mike Ashley yönetimindeki kulüp, 300 milyon Sterlin (480 milyon Dolar) karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldı.

Premier Lig yönetiminin de onayını alan değişim sonrası ligdeki güç dengelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu...

Bu bağlamda, 'Toon'un nasıl bir değişim yaşayacağı da ilgi duyulan ana konuların başında geliyor. İlk etapta hoca değişikliğine gitmesi beklenen İngiliz ekibinde adaylar da su yüzüne çıkmaya başladı.

La Gazzetta dello Sport'un verdiği habere göre Newcastle United, teknik direktörlük için Antonio Conte ile ilgileniyor.

Son olarak Inter'i çalıştıran Conte, geride bıraktığımız sezonda Serie A'da şampiyonluk yaşamıştı.

