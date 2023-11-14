Newcastle United niyeti bozdu! Seneye şampiyonluğa oynayabilmek için 80 milyon euro sadece stopere vermeye hazırlar

75 milyon euro karşılığında Sandro Tonali'yi kadrosuna katan Newcastle United hamlelerine devam etmeye karar verdi.

80 MİLYON EURO'YA STOPER

İngiliz basınında çıkan habere göre; stoper hattına para harcamaya karar veren Newcastle United, Sporting Lizbon'un 19 yaşındaki stoperi Ousmane Diomande için harekete geçti. Bu transfer için 80 milyon euro ödemeye hazır olan Newcastle United, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sporting Lizbon ile 16 resmi maça çıkan Ousmane Diomande, geleceğin en iyi savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.





