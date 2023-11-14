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  4. Newcastle United niyeti bozdu! Seneye şampiyonluğa oynayabilmek için 80 milyon euro sadece stopere vermeye hazırlar

Newcastle United niyeti bozdu! Seneye şampiyonluğa oynayabilmek için 80 milyon euro sadece stopere vermeye hazırlar

14.11.2023 18:04 | Son Güncelleme:
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Newcastle United, Suudi Arabistan hükûmetinin egemen servet fonu liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 300 milyon £ karşılığında satın alınmıştı. Yavaş yavaş transferlerle kendilerinden söz ettiren İngiliz ekibinden yeni bir hamle geldi.

Ousmane Diomande

Ousmane Diomande

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sporting Lizbon
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75 milyon euro karşılığında Sandro Tonali'yi kadrosuna katan Newcastle United hamlelerine devam etmeye karar verdi.

80 MİLYON EURO'YA STOPER

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İngiliz basınında çıkan habere göre; stoper hattına para harcamaya karar veren Newcastle United, Sporting Lizbon'un 19 yaşındaki stoperi Ousmane Diomande için harekete geçti. Bu transfer için 80 milyon euro ödemeye hazır olan Newcastle United, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor.

16 MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon Sporting Lizbon ile 16 resmi maça çıkan Ousmane Diomande, geleceğin en iyi savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.

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Newcastle United Sporting Lizbon atan kata
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