Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Arap sahipleriyle birçok transfer yapması beklenen Premier Lig ekibinin hedefinde bir Türk yıldız yer alıyor.

TRANSFERDE DİKKATLİ OLACAKLAR

Yazılan dünya yıldızlarına rağmen Newcastle United'da transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken kış aylarında bunun sadece 60 milyon Euro ile sınırlı tutulacağı iddia edildi. Bu nedenle Arap sermayeli ekip transferde dünya yıldızlarını transfer etmek yerine daha temkinli olacak.

MİLLİ YILDIZIN PEŞİNDELER

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın uzun uğraşlar sonrası satın aldığı Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'a birçok isim şimdiden yazılmaya başlarken gündeme Türk bir futbolcu geldi Haber Global'in haberine Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı izliyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Başarılı kaleciyle Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor.

Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Inter de Fenerbahçe'nin başarılı genç kalecisini bir süredir takip ederken talipler listesine Arap sermayesinin geçtiğimiz haftalarda satın aldığı Newcastle United da katıldı.



