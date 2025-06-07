Neymar'a çok sürpriz talip! Yeni adresi orası olabilir... Kulüp başkanı duyurdu

Santos ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Neymar'ın gelecek sezon takımdan ayrılması bekleniyor.

KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI

FootMercato'nun haberine göre, Santos kulübü, Neymar ile sözleşme yenilemek için girişimlere başladı.

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Neymar'ı transfer etmek isteyen takımın Fluminense olduğunu açıkladı.

"KALMASINI İSTİYORUZ"

Teixeira, yaptığı açıklamada, "Sadece bir teklif aldık, o da Neymar'ın Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için Fluminense'den geldi. Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, Neymar ile konuşmamı istedi. Görüşmelerimiz oldukça şeffaf," dedi.

Başkan, Neymar ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini de vurguladı. Bu sezon Santos formasıyla 14 maçta görev alan Neymar, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.