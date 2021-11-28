Neymar'a gaddarca faul! Ayağı mı kırıldı?

Fransa Ligue 1 15. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, deplasmanda Saint Etienne ile karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy-Guichard'da oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 3-1 kazandı. Paris Saint Germain'in gollerini 45+2ve 90+1. dakikalarda Marquinhos , 79. dakikada Di Maria kaydetti. Saint Etienne'nin golü 23. dakikada Denis Bouanga'dan geldi. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Lionel Messi 3 golün de asistini yapan isim oldu.

NEYMAR SAKATLANDI

Paris ekibinde Neymar 88. dakikada ciddi bir şekilde sakatlanarak oyundan ayrıldı ve yerini Ebimbe'ye bıraktı. Ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.





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