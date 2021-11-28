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Neymar'a gaddarca faul! Ayağı mı kırıldı?

28.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

St-Étienne-PSG maçında yıldız oyuncu Neymar acı içinde yerde kaldı. Ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu çok ciddi.

Neymar'a gaddarca faul! Ayağı mı kırıldı?
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1 15. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, deplasmanda Saint Etienne ile karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy-Guichard'da oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 3-1 kazandı. Paris Saint Germain'in gollerini 45+2ve 90+1. dakikalarda Marquinhos , 79. dakikada Di Maria kaydetti. Saint Etienne'nin golü 23. dakikada Denis Bouanga'dan geldi. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Lionel Messi 3 golün de asistini yapan isim oldu.

NEYMAR SAKATLANDI

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Paris ekibinde Neymar 88. dakikada ciddi bir şekilde sakatlanarak oyundan ayrıldı ve yerini Ebimbe'ye bıraktı. Ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


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Neymar
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