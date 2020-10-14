SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Neymar Brezilya Milli Takımı'nın ikinci en skoreri

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın ikinci en skoreri

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ikinci maçında Brezilya, konuk olduğu Peru'yu 4-2 mağlup etti. Sambacıları Peru karşısında galibiyete, 2'si penaltıdan 3 gol kaydeden Neymar taşırken; 28 yaşındaki futbolcu milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı! Süper golcü, milli takımın en skorerleri listesinde ikinci sıraya yükseldi. Pele, 77 kez fileleri havalandırarak zirvede yer alırken, Ronaldo Nazario ise 62 golle Neymar'ın gerisinde üçüncü sırada kaldı.

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın ikinci en skoreri

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 2. maçında Peru'ya konuk oldu. Brezilya, 86. dakikada 10, 89. dakikada ise 9 kişi kalan rakibini 4-2 yenerek gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazandı.

Brezilya'yı galibiyete, ikisi penaltıdan, 3 gol kaydeden Neymar taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı.

62 golü bulunan Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Efsane futbolcu Pele, 77 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
Türkiye-Bosna Hersek maçına doğruTürkiye-Bosna Hersek maçına doğru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
Nazım Sangare formayı kapıyor!
Nazım Sangare formayı kapıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Burak ve Hakan'dan Şenol Güneş'e şok tepki
Burak ve Hakan'dan Şenol Güneş'e şok tepki
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert tepki!
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert tepki!
Rusya ile oynanacak maç öncesi koronavirüs şoku!
Rusya ile oynanacak maç öncesi koronavirüs şoku!
Milli Takım'ın 23 kişilik EURO 2016 kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın 23 kişilik EURO 2016 kadrosu belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neymar Brezilya Milli Takımı'nın ikinci en skoreri
Brezilya'da Neymar rüzgarı
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi
Ümit Milli Takım, İngiltere'de kayıp
Burak ve Hakan'dan son dakika değişiklik tepkisi
Burak ve Hakan'dan Şenol Güneş'e şok tepki
A Milli Takım, Rusya maçına hazır
A Milli Takım, Rusya maçına hazır
Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a tepki
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert tepki!
Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı!
Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.