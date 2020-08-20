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Neymar'dan büyük hata! Finali kaçırabilir...

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 20.08.2020 21:14 | Son Güncelleme

Redbull Leipzig maçı sonrası Neymar Junior, Marcel Halstenberg'in isteği üzerine forma değişimi yaptı. Ancak UEFA, korona tedbirleri kapsamında bunu yasaklamıştı. Brezilyalı yıldız finali kaçırabilir...

Neymar'dan büyük hata! Finali kaçırabilir...

PSG, Leipzig’i 3-0 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi fi naline yazdırdı. Maç sonu Alman ekibinin sol beki Marcel Halstenberg ile forma değiştiren Neymar ise belki de kariyerinin en büyük hatasına imza attı. Bilindiği üzere UEFA’nın Kovid-19 sebebiyle değiştirdiği sağlık kuralları çerçevesinde oyuncuların forma değiştirmesi yasak.

FİNALİ KAÇIRABİLİR

Bu kuralı ihlal eden futbolculara ise 1 maç ceza verilebiliyor ve 12 gün karantina uygulaması yapılabiliyor. Dolayısıyla Neymar takımı ve kendisi için çok önemli bir maç olan Lizbon’daki Devler Ligi finalini kaçırabilir. Gözler UEFA’nın Neymar ile ilgili vereceği kararda. 2014 yılında Almanya’nın Brezilya’yı 7-1 mağlup ettiği tarihi maçta da cezalı olduğu için Neymar oynamamıştı.

36 KİŞİ GÖZALTINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselen PSG’nin final kutlamaları sırasında 36 kişi gözaltına alındı. (Akşam)

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