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  4. Neymar'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer! Eğer giderse en çok kazanan futbolcu o olacak

Neymar'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer! Eğer giderse en çok kazanan futbolcu o olacak

25.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG tribünlerinin tepkisi sonrasında takımdan ayrılacağı öne sürülen Brezilyalı yıldız gelecek sezona ilişkin kararını verdi. Neymar'ın menajeri, Juventus ile transfer görüşmelerine başladı.

Neymar'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer! Eğer giderse en çok kazanan futbolcu o olacak
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve tribünlerden büyük bir tepki gören Brezilyalı yıldız Neymar, takımdan ayrılmaya karar verdi.

YENİ ADRESİ JUVENTUS

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The Sun'da yer alan habere göre Paris'te mutsuz olan Neymar, kariyerine İtalya'da devam edecek. Lionel Messi ile birlikte tribünlerin hedefi haline gelen Neymar'a yönelik bu tepkiler antrenmanlardaki verimliliğinin tartışılmasıyla birlikte devam etmişti. Neymar'ın Juventus'a transfer olması durumunda İtalya'da en çok kazanan oyuncu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

222 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

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2017 yazında 222 milyon euro karşılığında transfer olduğu PSG'de toplamda 136 maçta forma giyen hücum oyuncusu 93 kez gol sevinci yaşadı. Neymar Barcelona'da oynadığı dört sezonda ise 186 maça çıkıp, 105 gol atmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Neymar Juventus
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