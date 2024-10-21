Neymar geri döndü! Jorge Jesus seriye devam etti... 9 gol ve 1 kırmızı kartlık çılgın maç!

Asya Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Neymar'ın sahalara döndüğü maçta Al Hilal, deplasmanda Al Ain'i 5-4 mağlup etti.

Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta Al Hilal'in galibiyet gollerini Renan Lodi, Milinkovic-Savic ve Al Dawsari (3) ayağından buldu. Konuk ekip ise gollerini Rahimi (3) ve Sanabria ile kaydetti.

Al Hilal'de Al Buhayli, 82. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

NEYMAR SAHALARA DÖNDÜ

Al Hilal'de 367 gün sonra sakatlığını atlatan Neymar, 77. dakikada oyuna dahil olarak sahalara geri döndü.

JESUS'UN SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Jesuslu Al Hilal, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde de 7'de 7 yapan Al Hilal, her iki kulvarda da liderliğini sürdürdü. Al Ain ise 1 puanla son basamakta yer aldı.