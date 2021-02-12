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Neymar her zaman olduğu gibi doğum günü öncesi sakatlandı!

12.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Neymar her zaman olduğu gibi doğum günü öncesi sakatlandı!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar yine kız kardeşinin doğum günü olan 11 Mart'a denk gelecek şekilde sakatlık yaşadı.

Neymar, kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce yine sakatlandı. Brezilyalı yıldız, son 6 senenin beşinde 11 Mart’taki doğum günü partisine katıldı. Partiden önceki son maçlarda Neymar ya sakattı ya da cezalıydı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacağı açıklandı. Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Caen ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın 16 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

BU YIL DA AYNI TARİHTE ÜLKESİNDE OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken akıllara yine aynı senaryo getirildi.

Daha önce 2015-2016-2017-2019 ve 2020’de kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum günü tarihi olan 11 Mart’ta kart cezalısı veya sakat olduğu için ülkesine giden Neymar bu yıl da aynı tarihleri Brezilya’da geçirecek.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O yüzden hiç bir zaman Messi ve Ronaldo seviyesinde bi topçu olamayacak, Ronaldinho gibi Robinho gibi kaybolup gidecek 5-6 sene sonra

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