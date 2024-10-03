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Neymar ile anlaşma sağlandı! Brezilyalı yıldız sezon sonunda imzayı atmak için geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.10.2024 16:38
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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Neymar'ın sezon sonunda Avrupa'ya döneceği yazıldı. Eski takımı Barcelona, Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek Neymar ile anlaşma sağladı.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Barcelona, sezon sonunda Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ı bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

NEYMAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı yeniden Barcelona'ya döndürebilmek için bir süredir görüşmeler yapan İspanyol yöneticiler, Neymar'ı maaş konusunda ikna etti.

HOCA İSTERSE BİTECEK

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Neymar ile anlaşma sağlandıktan sonra gözler Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'e çevrildi. Hansi Flick'in Neymar konusunda tedirgin olduğu ve bir süredir forma giyemediği için henüz karar vermediği öğrenildi.

"YÜKSEK İHTİMAL İKNA OLACAK"

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Sport kaynaklı habere göre; Hansi Flick, Neymar konusunda ikna olacak. Takımın havasını değiştirebilmek için böyle bir hamle yapmaya hazırlanan Barcelona yönetiminin, Hansi Flick'ten anlayış beklediği de aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Neymar Suudi Arabistan barcelona
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