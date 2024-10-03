Neymar ile anlaşma sağlandı! Brezilyalı yıldız sezon sonunda imzayı atmak için geliyor...

Barcelona, sezon sonunda Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ı bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

NEYMAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı yeniden Barcelona'ya döndürebilmek için bir süredir görüşmeler yapan İspanyol yöneticiler, Neymar'ı maaş konusunda ikna etti.

HOCA İSTERSE BİTECEK

Neymar ile anlaşma sağlandıktan sonra gözler Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'e çevrildi. Hansi Flick'in Neymar konusunda tedirgin olduğu ve bir süredir forma giyemediği için henüz karar vermediği öğrenildi.

"YÜKSEK İHTİMAL İKNA OLACAK"

Sport kaynaklı habere göre; Hansi Flick, Neymar konusunda ikna olacak. Takımın havasını değiştirebilmek için böyle bir hamle yapmaya hazırlanan Barcelona yönetiminin, Hansi Flick'ten anlayış beklediği de aktarıldı.