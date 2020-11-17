Neymar'ın 8 aydır beraber olduğu Gabily ile açık ilişkisi, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Brezilyalı süper star Neymar'ın son 8 aydır sürpriz bir ilişkinin içinde olduğu ortaya çıktı. Neymar'ın yeni aşkı Brezilyalı pop star Gabily.PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar gönlünü yeni bir güzele kaptırdı. Extra gazetesine göre Paris Saint-Germain'in yıldızı 25 yaşındaki şarkıcıyla sekiz aydır romantik bir ilişki yaşıyor.Neymar ve Gabily'nin ortaya çıkan ilişkisiyle ilgili en dikkat çeken detay ise, çiftin arasında duygusal bağ olmadığı ve tamamıyla iyi vakit geçirmeye dayalı açık ilişki yaşamaları oldu.

Neymar'ın pandeminin başlangıcında Instagram üzerinden gerçek adı Gabriel Batista olan Gabily ile iletişime geçtiği ifade edildi. Çiftin koronavirüs krizi boyunca birkaç kez bir araya geldiği iddia edildi.Çiftin son zamanlarda Brezilya'da birlikte zaman geçirdikleri ortaya çıkarken Gabily'nin Paris'te bir otelde kaldığı iddia edildi.Neymar, şarkıcının Temmuz ayında Instagram videosunda göründüğünde Gabily ile olan ilişkisini açığa çıkardığı öne sürüldü.

Rio de Janeiro doğumlu pop yıldızı Gabily, Brezilya'da Universal ile anlaştı ve ilk stüdyo albümünü, 'Voce Gosta Assim' ve 'Cansei de Ser Fiel' gibi hitlerle elde ettiği başarıdan sonra bu yılın başlarında yayınladı.