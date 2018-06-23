Neymar'ın ablası gol sonrası baygınlık geçirdi!

Dünya Kupası E Grubu’nda Brezilya’nın son dakikalarda bulduğu gollerle St. Petersburg Stadyumu’nda Kosta Rika’yı 2-0 yendiği maçta Neymar Jr, attığı gol, kaçırdığı pozisyonlar ve VAR ile iptal edilen penaltıda kendini yere atması kadar ablasıyla da gündemde kendine yer buldu.

Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar’ın ablası Rafaella Beckran, The Sun’da yer alan habere göre Neymar’ın skoru 2-0’a getiren golünden sonra tribünde baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin derhal müdahale ettiği Beckran’ın ciddi bir probleminin olmadığı ifade ediliyor.

Kosta Rika karşısında aldığı galibiyette gruptan çıkma adına önemli bir üç puan elde eden Sambacılar, gruptaki son maçında 27 Haziran’da saat 21.00’de Sırbistan ile bir araya gelecek.



