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Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediği iddia edildi

FRANSA HABERLERİ  | 17.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

PSG'de Neymar depremi yaşanıyor! Paris Saint-Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın, Barcelona'ya geri dönmek istediği iddia edildi.

Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediği iddia edildi

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar'ın, eski takımı Barcelona'ya geri dönmek istediği iddia edildi.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Brezilyalı yıldız, Paris'teki konumundan oldukça rahatsız.

Özellikle Mbappe'nin takım içerisindeki popüleritesi sonrası geri planda kaldığını düşünen Neymar'ın katalan devinin yetkililerine bilgi yolladığı haberin detaylarında aktarıldı.

222 milyon euro gibi rekor bir ücretle Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşen Neymar, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 karşılaşmada 28 gol 16 asistlik performans sergilerken, bu sezon 11 maçta 11 gol 4 asistlik istatistikle oynayarak yıldızını parlatmaya devam etti.

(Sporx)

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psg neymar barcelona

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