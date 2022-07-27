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  4. Neymar'ın hareketi dünya gündemine oturdu! Artık performansı konuşulmuyor...

Neymar'ın hareketi dünya gündemine oturdu! Artık performansı konuşulmuyor...

27.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain'in Gamba Osaka'yı 6-2 mağlup ettiği maçta Neymar'ın mükemmel performansı herkesi şaşırttı. Fakat maçın önüne Neymar'ın göz göre göre kendini yere atıp penaltı alması geçmişti. Sosyal medyada bu olayla ilgili birçok paylaşım yapılmaya başlandı.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain'in Gamba Osaka'yı 6-2 mağlup ettiği maçta Neymar'ın mükemmel performansı hayranlarını mutlu etti. Fakat maçın skorundan daha çok Neymar'ın ilginç penaltısı dünya gündemine oturmuştu.

GÖZ GÖRE GÖRE KENDİNİ YERE ATTI

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Neymar'ın kendisini göz göre göre yere atması dünya gündemine oturdu. Hayranları tarafından da eleştirilen Neymar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"13 YAŞIMDAN BERİ ELEŞTİRİLİYORUM"

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Neymar: "13 yaşımdan beri eleştiriliyorum. Artık konuşulanları umursamıyorum. İstediğinizi söyleyin, isterseniz dinlemeyin. Saçma sapan konuşan insanlarla tartışamam."


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Anahtar Kelimeler:
Neymar psg
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