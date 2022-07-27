Neymar'ın hareketi dünya gündemine oturdu! Artık performansı konuşulmuyor...

Paris Saint-Germain'in Gamba Osaka'yı 6-2 mağlup ettiği maçta Neymar'ın mükemmel performansı hayranlarını mutlu etti. Fakat maçın skorundan daha çok Neymar'ın ilginç penaltısı dünya gündemine oturmuştu.
Neymar'ın kendisini göz göre göre yere atması dünya gündemine oturdu. Hayranları tarafından da eleştirilen Neymar, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Neymar: "13 yaşımdan beri eleştiriliyorum. Artık konuşulanları umursamıyorum. İstediğinizi söyleyin, isterseniz dinlemeyin. Saçma sapan konuşan insanlarla tartışamam."
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