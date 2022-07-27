Neymar'ın hareketi dünya gündemine oturdu! Artık performansı konuşulmuyor...

Paris Saint-Germain'in Gamba Osaka'yı 6-2 mağlup ettiği maçta Neymar'ın mükemmel performansı hayranlarını mutlu etti. Fakat maçın skorundan daha çok Neymar'ın ilginç penaltısı dünya gündemine oturmuştu.

GÖZ GÖRE GÖRE KENDİNİ YERE ATTI

Neymar'ın kendisini göz göre göre yere atması dünya gündemine oturdu. Hayranları tarafından da eleştirilen Neymar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"13 YAŞIMDAN BERİ ELEŞTİRİLİYORUM"

Neymar: "13 yaşımdan beri eleştiriliyorum. Artık konuşulanları umursamıyorum. İstediğinizi söyleyin, isterseniz dinlemeyin. Saçma sapan konuşan insanlarla tartışamam."



