Neymar'ın penaltısı dalga konusu oldu!

PSG'de penaltılar kaçmaya devam ediyor... Hafta içinde Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Messi'nin kaçırdığı penaltı çok eleştirilmişti. Karşılaşmayı son dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 kazanan PSG'de penaltı krizi devam ediyor.

BU SEFER NEYMAR KAÇIRDI, DALGA KONUSU OLDU

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Fransa Ligi'nde Nantes ile karşılaşan PSG, maçta 3-1 gerideyken bir penaltı kazandı. Topun başına Brezilyalı süperstar Neymar geçti. Yaptığı etkisiz vuruşla penaltıyı kaçıran Neymar sosyal medyada gündem oldu.



