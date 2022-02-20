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Neymar'ın penaltısı dalga konusu oldu!

20.02.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldızlar karması PSG'de Neymar'ın kullandığı penaltı dalga konusu oldu. Brezilyalı futbolcunun Nantes karşısında yaptığı vuruş sosyal medyada gündem oldu. Güçsüz ve etkisiz bir şut çeken Neymar'ın penaltısını kaleci çok kolay bir şekilde kurtardı.

Neymar'ın penaltısı dalga konusu oldu!
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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PSG'de penaltılar kaçmaya devam ediyor... Hafta içinde Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Messi'nin kaçırdığı penaltı çok eleştirilmişti. Karşılaşmayı son dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 kazanan PSG'de penaltı krizi devam ediyor.

BU SEFER NEYMAR KAÇIRDI, DALGA KONUSU OLDU

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Şampiyonlar Ligi'nin ardından Fransa Ligi'nde Nantes ile karşılaşan PSG, maçta 3-1 gerideyken bir penaltı kazandı. Topun başına Brezilyalı süperstar Neymar geçti. Yaptığı etkisiz vuruşla penaltıyı kaçıran Neymar sosyal medyada gündem oldu.


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Neymar
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