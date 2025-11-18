SPOR

Neymar'ın son hali içler acısı! Maçta yaptıklarıyla izleyenleri üzdü, 33 yaşında futbolu bırakabilir

Emre Şen

Brezilya Serie A’da Santos ile Palmeiras karşı karşıya gelirken, Neymar’ın çalım atmaya çalışırken yaşadığı zor anlar ekranlara yansıdı ve futbolseverler tarafından üzüntüyle takip edildi.

Brezilya Serie A’da Santos, sahasında Palmeiras’ı 90+1. dakikada Benjamin Rollheiser’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta dikkatleri üzerine çeken Neymar, çalım atmaya çalışırken zor anlar yaşadı ve bu anlar ekranlara yansıdı. Futbolseverler, Brezilyalı yıldızın yaşadığı mücadeleyi sosyal medyada yoğun şekilde paylaştı.

NEYMAR’IN FİZİKSEL DÜŞÜŞÜ TARAFTARLARI ÜZÜYOR

Santos’ta forma giyen Neymar, çalım atmaya çalışırken yaşadığı zor anlarla fiziksel performansındaki düşüşü gözler önüne serdi. Brezilyalı yıldızın eskisi kadar çevik olamaması, futbolseverler ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Neymar’ın performansındaki değişimi net bir şekilde ortaya koydu.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Santos’ta forma giyen Neymar’ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Çalım atarken yaşadığı zor anlar ve fiziksel düşüşü göz önüne alındığında, Brezilyalı yıldızın futbol kariyerini 33 yaşında sürpriz bir şekilde sonlandırabileceği konuşuluyor.

Neymar Brezilya Spor Haberleri
