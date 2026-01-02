Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 2 isim kadroya yazılmadı

Beşiktaş devre arasında hazırlıklarını sürdüreceği Antalya kampı için kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar kamp kadsundan Jurasek ve Svensson'u çıkardığını duyurdu.
Beşiktaş'tan açıklama:
"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."
Kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş, Rafa Silva'yı Antalya kampı kadrosuna ekledi.
Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Beşiktaş, Jonas Svensson ile fesih konusunda anlaşmaya vardı. Svensson, Rosenborg ile anlaşma sağladı.
