SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 2 isim kadroya yazılmadı

Beşiktaş Antalya kampı öncesi takım kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı ekip takımdan ayrılması gündemde olan Jonas Svensson, David Jurasek ve Rafa Silva ile ilgili kararını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 2 isim kadroya yazılmadı
Burak Kavuncu
David Jurasek

David Jurasek

ÇEK Çekya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş devre arasında hazırlıklarını sürdüreceği Antalya kampı için kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar kamp kadsundan Jurasek ve Svensson'u çıkardığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 2 isim kadroya yazılmadı 1

Beşiktaş'tan açıklama:

"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."

RAFA SILVA'NIN DURUMU MERAK EDİLİYORDU...

Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 2 isim kadroya yazılmadı 2

Kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş, Rafa Silva'yı Antalya kampı kadrosuna ekledi.

İLK AYRILIK GELİYOR!

Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 2 isim kadroya yazılmadı 3

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Beşiktaş, Jonas Svensson ile fesih konusunda anlaşmaya vardı. Svensson, Rosenborg ile anlaşma sağladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe yıldız isimle sözleşme uzatıyor! Anlaşma şartları belli olduFenerbahçe yıldız isimle sözleşme uzatıyor! Anlaşma şartları belli oldu
Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımıBaşakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş jonas svensson Rafa Silva Jurasek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.