Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 2 isim kadroya yazılmadı

Beşiktaş devre arasında hazırlıklarını sürdüreceği Antalya kampı için kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar kamp kadsundan Jurasek ve Svensson'u çıkardığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş'tan açıklama:

"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."

RAFA SILVA'NIN DURUMU MERAK EDİLİYORDU...

Kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş, Rafa Silva'yı Antalya kampı kadrosuna ekledi.

İLK AYRILIK GELİYOR!

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Beşiktaş, Jonas Svensson ile fesih konusunda anlaşmaya vardı. Svensson, Rosenborg ile anlaşma sağladı.