Neymar: Premier Lig'de oynamak her futbolcunun hayalidir

Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy'nin Youtube kanalına konuk olan Neymar, "Premier Lig'de forma giymek ister misin?" şeklinde sorulan bir soruya olumlu yanıt verdi.

26 yaşındaki yıldız, "Premier Lig dünyanın en iyisi. Harika bir atmosfere sahip. Her büyük oyuncunun Premier Lig'de oynaması gerekiyor. Orada oynuyorsanız tebrikler, harika bir oyuncusunuz!" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de şampiyonluk adayının sorulduğu bir soruya ise, "Manchester City bir adım önde görünüyor." yanıtını verdi. Neymar, bu sezon PSG formasıyla çıktığı maçlarda 15 gol atmayı başardı.

