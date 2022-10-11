''Neymar şimdi de havaya uçtu'' Maçın ilk yarısında öyle bir şey yaptılar ki...

Paris ile Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Maçtan önce iki takımın da grupta 7 puanı bulunuyordu. PSG'de Lionel Messi, Kimpempe, Mendes, Pembele ve Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu. Maçın başından beri insiyatif alan Neymar, Benficalıları kızdırdı.

ÜST ÜSTE ÇALIM ATINCA DAYANAMADILAR

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru topla birlikte 4 kişiyi çalımlayan Neymar'ı Benficalı futbolcular durdurdu. Yıldız oyuncunun hareketlerini saygısızlık olarak nitelendiren Portekizliler, Neymar'a çok sert bir faul yaptı. Maçın spiker, "Neymar hava uçtu. Gerçekten çok sert bir müdahale. Benficalıları çileden çıkarmış olmalı ki, böyle bir faul yaptılar" dedi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)



