SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. ''Neymar şimdi de havaya uçtu'' Maçın ilk yarısında öyle bir şey yaptılar ki...

''Neymar şimdi de havaya uçtu'' Maçın ilk yarısında öyle bir şey yaptılar ki...

11.10.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Benfica'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında doğru Neymar'dan üst üste zarif hareketler geldi. Benfica'yı tek başına çalıma dizen Brezilyalı oyuncuyu rakip takım çok sert bir şekilde durdurdu. Neymar'ın hareketlerine sinirlenen Benficalı oyuncu çok sert bir müdahale yaparak ayaklarını yerden kesti.

''Neymar şimdi de havaya uçtu'' Maçın ilk yarısında öyle bir şey yaptılar ki...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Paris ile Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Maçtan önce iki takımın da grupta 7 puanı bulunuyordu. PSG'de Lionel Messi, Kimpempe, Mendes, Pembele ve Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu. Maçın başından beri insiyatif alan Neymar, Benficalıları kızdırdı.

ÜST ÜSTE ÇALIM ATINCA DAYANAMADILAR

Screenshot_2

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru topla birlikte 4 kişiyi çalımlayan Neymar'ı Benficalı futbolcular durdurdu. Yıldız oyuncunun hareketlerini saygısızlık olarak nitelendiren Portekizliler, Neymar'a çok sert bir faul yaptı. Maçın spiker, "Neymar hava uçtu. Gerçekten çok sert bir müdahale. Benficalıları çileden çıkarmış olmalı ki, böyle bir faul yaptılar" dedi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyon dolarlık PSG, yine şokta! Olmuyor, olmuyor...Milyon dolarlık PSG, yine şokta! Olmuyor, olmuyor...
Eyvah elden kaçıyor! Harikalar yaratıyordu, o isim için Liverpool ve Real rakip olduEyvah elden kaçıyor! Harikalar yaratıyordu, o isim için Liverpool ve Real rakip oldu
Emeklilik kararını açıkladı! Taraftar şokta...Emeklilik kararını açıkladı! Taraftar şokta...
Anahtar Kelimeler:
Neymar psg şampiyonlar ligi ligi erden pembele portekizliler portekizli maçın neymar,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?

Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?

Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası!

Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası!

Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...

Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...

Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.