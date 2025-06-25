Neymar sözleşmesini uzattı! Yıldız futbolcunun aylık kazancı dudak uçuklattı...

Brezilyalı futbolcu Neymar, altyapısından yetiştiği Santos ile sözleşmesini Aralık 2025'e kadar uzattı. Başlangıçta 2026 Dünya Kupası'na kadar uzatılması planlanan sözleşme, Neymar'ın isteğiyle daha kısa süreli yapıldı.

AYLIK KAZANCI 700 BİN DOLAR

Yeni anlaşmanın mali şartları, mevcut sözleşmeyle aynı olacak. Neymar, aylık 700.000 dolar kazanmayı sürdürecek. Ayrıca, Santos'un oyuncunun imaj haklarından kaynaklanan 15 milyon dolarlık borcu, NR Sports üzerinden 2026 sonuna kadar yapılandırıldı.

RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

Sözleşmenin kısa tutulmasının nedeni, Neymar'ın transfer dönemlerinde kariyer planlamasında esneklik sağlamak istemesi. Daha önce Ocak 2024'te de benzer bir yaklaşım sergileyen yıldız oyuncu, geleceğini kontrol altında tutmayı hedefliyor. Resmi duyurunun yakında yapılması bekleniyor.