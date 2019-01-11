SPOR

Nguimbe Prejuce Nakoulma ve Mykola Moroziuk resmen Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, forvet oyuncusu Nguimbe Prejuce Nakoulma ile savunma oyuncusu Mykola Moroziuk'u transfer etti.

Nguimbe Prejuce Nakoulma ve Mykola Moroziuk resmen Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Çalışmalar kapsamında transfer görüşmelerinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ve Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'de forma giyen savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bundan sonra yeşil-mavili formayı giyecek olan her iki futbolcuya başarılar diliyoruz."

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Mykola Moroziuk Çaykur Rizespor

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