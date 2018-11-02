Danimarka'nın köklü kulübü Rosenborg'da futbol hayatını sürdüren yıldız golcü Nicklas Bendtner'e hapis yolu göründü. 50 gün hapis yatacak olan 30 yaşındaki futbolcu, taksi şoförüyle yaşadığı kavganın bedelini demir parmaklıklar ardında ödeyecek.

Yaz transfer döneminde Konyaspor ile adı anılan Nicklas Bendtner zor günler geçiriyor. İngiltere basınından Daily Mirror'ın haberine göre, Kopenhag'da tartıştığı taksi şoförünün çenesini kıran Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası verildi. 5 sterlin yüzünden çıktığı iddia edilen kavga hakkında mahkeme ayrıca Bendtner'in 1.000 Sterlin tazminat ödemesine karar verdi.

Golcü futbolcu, 30 Eylül'de yaşanan tartışmada sinirlerine hakim olamamış ve taksicinin çenesini kırması nedeniyle gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Bendtner, taksicinin şikayetçi olması üzerine hakim karşısına çıkmıştı. Bendtner, olay sonrası ameliyata girmek zorunda kalan taksici hakkında basın toplantısı düzenlemiş ve kameralar önünde özür dilemişti.

3 yıldır Rosenborg'da top koşturan Danimarkalı forvet, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 3 gol kaydetti.



