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Nicolas Pepe, Villarreal ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe, İspanya La Liga ekibi Villarreal ile sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı.

Nicolas Pepe, Villarreal ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
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İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal, Nicolas Pepe ile sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzatmak için anlaşmaya vardı. Mevcut sözleşmesinde bir yıl kalan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, sözleşmesini iki sezon daha uzattı." denildi.

Villarreal'e katılmadan önce Arsenal, Nice, Trabzonspor, Lille ve Angers'da oynayan Pepe, geçen yaz Villarreal'e serbest oyuncu olarak katılarak ilk sezonunda 28 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Nicolas Pepe, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da 23 resmi maça çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı.

Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 47 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti.

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