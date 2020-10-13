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Nicole Kidman: Acı çekmekten korkmam

13.10.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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Nicole Kidman: Acı çekmekten korkmam

Yıldız oyuncu Nicole Kidman, yaşadığı duygusal çatışmalar ile ilgili konuştu. Kidman, "Bazen acı çekerim, bazen neşelenirim. Acı çekmekten korkmam. Duygusal çatışmalarımı sindirerek sevdiğim bir noktaya geldim" ifadelerini kullandı.

Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, yaşadığı duygusal çatışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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53 yaşındaki Hollywood yıldızı şöyle konuştu: "Birçok insan yaşlandıkça acı çekmekten korktuğu için kendini korumak adına pasifleşiyor. Ben ise korkmadan pek çok işe ve duruma kendimi atıyorum."

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"Duygusal çatışma da yaşıyorum ama kendimi bir şeylerin içine atmaya devam etmek istiyorum"
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Oscar Ödüllü oyuncu, "Bazen acı çekerim, bazen neşelenirim. Acı çekmekten korkmam. Duygusal çatışmalarımı sindirerek sevdiğim bir noktaya geldim" diue konuştu.

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2006 yılında Keith Urban ile evlenen Kidman, geçtiğimiz günlerde 11 yıl evli kaldığı ilk eşi Tom Cruise hakkında konuşmuştu.
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Kidman, o dönemki evliliğini değersizleştirmeyerek, "Bu, insanların ortaya attığı anlatıya uyuyor, ama ben kesinlikle öyle görmedim" dedi ve "Mutlu bir evliliğimiz vardı" ifadesini kullanmıştı.

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