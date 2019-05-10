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Nicolo Melli: Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Zalgiris Kaunas'ı 3-1'lik seri ile saf dışı bırakan ve Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, Anadolu Efes eşleşmesi öncesinde takımdaki eksiklerle ilgili olarak, "Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu, en iyisini çıkarmalıyız" dedi.

Nicolo Melli: Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Nicolo Melli, kulübün Dörtlü Final öncesi düzenlediği medya gününde Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Luigi Datome ve Joffrey Lauvergne'nin Dörtlü Final'de forma giyemeyecek olması ve Jan Vesely ile Nikola Kalinic'in durumunun da şüpheli olmasına ilişkin yorum yapan Melli, "Kadro olarak daha iyi olabilirdik ama şu anda elimizdeki durum bu. Bizim de bundan en iyisini çıkartmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE ÇOK GURURLU OLMALI"

Dörtlü Final'de iki Türk takımının olması hakkında Melli, "Türkiye çok gururlu olmalı bu konuyla ilgili. Finalde önünde sonunda bir Türk takımı olacak. Umarım finalde olan biz oluruz. Bizim için çok zor bir mücadele olacak, umarım kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"ONLARI İYİ BİLMEMİZ AVANTAJ MI, DEZAVANTAJ MI BİLMİYORUM"

Yarı finaldeki rakipleri Anadolu Efes ile bu sezon birçok kez karşılaştıklarını hatırlatan Melli şu ifadeleri kullandı ve sözlerini noktaladı: "Onları iyi bilmemiz avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Bizim için zor bir mücadele, bizim için iyi bir takım, sert bir takım. Oynayıp, göreceğiz."

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