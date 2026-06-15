Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı

Galatasaray'ın 2022/2023 sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Nicolo Zaniolo sarı kırmızılı ekipte geçirdiği kısa sürenin ardından art arda kiralık olarak takımdan ayrıldı.
Sırasıyla; Aston Villa, Atalanta, ve Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo'nun son durağı Udinese olmuştu. Burada başaralı bir performans gösteren İtalyan yıldızın opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olmuştu.
✍️ ZANIOLO 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣— Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 15, 2026
Nicolò è bianconero a titolo definitivo 🤍🖤 pic.twitter.com/r9ynYlTu0m
Udinese, opsiyonun bitmesine saatler kala kararını verdi ve Zaniolo'yu takımda tutacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fabrizio Romano da transferin detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı kırmızılı ekibin sonraki satıştan ise yüzde 50 payı olacak.
Geçen sezonu Udinese'de tamamlayan Zaniolo çıktığı 34 maçta 6 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.
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