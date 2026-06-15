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Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı

Geçen sezonu Udinese'de geçiren Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu. İtalyan ekibi Zaniolo'nun opsiyonunu kullandı ve yıldız oyuncuyu 2029'a kadar renklerine bağladı. Anlaşmaya göre Galatasaray bu transferden 5 milyon euro kazanacak. Bir sonraki satışta ise sarı kırmızılı ekibin yüzde 50 payı olacak.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı
Melih Kadir Yılmaz

Galatasaray'ın 2022/2023 sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Nicolo Zaniolo sarı kırmızılı ekipte geçirdiği kısa sürenin ardından art arda kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı 1

Sırasıyla; Aston Villa, Atalanta, ve Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo'nun son durağı Udinese olmuştu. Burada başaralı bir performans gösteren İtalyan yıldızın opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olmuştu.

UDİNESE, ZANİOLO'NUN OPSİYONUNU KULLANDI

Udinese, opsiyonun bitmesine saatler kala kararını verdi ve Zaniolo'yu takımda tutacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

5 MİLYON ERUO + SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Fabrizio Romano da transferin detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı kırmızılı ekibin sonraki satıştan ise yüzde 50 payı olacak.

Geçen sezonu Udinese'de tamamlayan Zaniolo çıktığı 34 maçta 6 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Udinese galatasaray zaniolo
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