Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı

Galatasaray'ın 2022/2023 sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Nicolo Zaniolo sarı kırmızılı ekipte geçirdiği kısa sürenin ardından art arda kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Sırasıyla; Aston Villa, Atalanta, ve Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo'nun son durağı Udinese olmuştu. Burada başaralı bir performans gösteren İtalyan yıldızın opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olmuştu.

✍️ ZANIOLO 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



Nicolò è bianconero a titolo definitivo 🤍🖤 pic.twitter.com/r9ynYlTu0m — Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 15, 2026

UDİNESE, ZANİOLO'NUN OPSİYONUNU KULLANDI

Udinese, opsiyonun bitmesine saatler kala kararını verdi ve Zaniolo'yu takımda tutacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

5 MİLYON ERUO + SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Fabrizio Romano da transferin detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı kırmızılı ekibin sonraki satıştan ise yüzde 50 payı olacak.

Geçen sezonu Udinese'de tamamlayan Zaniolo çıktığı 34 maçta 6 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.