Mynet Trend

Yıldız futbolcu annesine patladı! 'O dudaklar ne?'

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 17.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Sosyal medya anne ile oğlunu karşı karşıya getirdi. Cengiz Ünder'in Roma'dan takım arkadaşı Nicolo Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın sosyal medyadaki fotoğraflarına tepki gösterdi.

Yıldız futbolcu annesine patladı! 'O dudaklar ne?'

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen 20 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun annesi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Zaniolo ise bu durumdan pek memnun değil.

zaniolodan_annesine_su_d5bfe_800

Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın çekildiği fotoğraflara kızdı. Zaniolo'nun annesine, ""Şu fotoğrafları atmayı bırak anne. Dudağını nasıl yapıyorsun, 40 yaşındasın sen!" dediği iddia edildi.

zaniolodan_annesine_su_45d4c_800

40 yaşındaki Francesca Costa'nın Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunuyor.

zaniolodan_annesine_su_9cc20_800

Düzgün fiziği ve verdiği pozlarla dikkat çeken Francesca Costa, İtalya'nın son dönemdeki popüler isimlerinden biri haline geldi.

zaniolodan_annesine_su_5f08c_800

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
Jelena'nın Tosic'i aldattığı mesajlar ortaya çıktıJelena'nın Tosic'i aldattığı mesajlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nicolo Zaniolo Francesca Costa

En Çok Okunan Trend Haberler

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

Cinsel taciz skandalı! İsimlerini tek tek açıkladılar

Cinsel taciz skandalı! İsimlerini tek tek açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

Tepki çeken sözler! 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz'

Tepki çeken sözler! 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jelena'nın Tosic'i aldattığı mesajlar ortaya çıktı

Jelena'nın Tosic'i aldattığı mesajlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VAR sistemi yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi

Emre Mor'dan Brezilyalı model Angelica Perla'ya yakın takip

Milli yıldızdan güzel mankene yakın takip!

Önder Özen: VAR olsaydı penaltı iptal edilirdi

Benfica'nın penaltısıyla ilgili flaş sözler

Galatasaray - Benfica maçı sonrası Fenerbahçe’den olay yaratan hareket

Galatasaray maçı sonrası F.Bahçe'den olay paylaşım

Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne kafalarda soru işareti yarattı

Galatasaray'da Diagne'ye şok tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.