Yıldız futbolcu annesine patladı! 'O dudaklar ne?'

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen 20 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun annesi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Zaniolo ise bu durumdan pek memnun değil.

Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın çekildiği fotoğraflara kızdı. Zaniolo'nun annesine, ""Şu fotoğrafları atmayı bırak anne. Dudağını nasıl yapıyorsun, 40 yaşındasın sen!" dediği iddia edildi.

40 yaşındaki Francesca Costa'nın Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Düzgün fiziği ve verdiği pozlarla dikkat çeken Francesca Costa, İtalya'nın son dönemdeki popüler isimlerinden biri haline geldi.





