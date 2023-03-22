Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Galatasaray'da kalmaya devam ederse...

Dünya futbolunun gelecekteki en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferi Avrupa basınında da yankı bulmuştu. Yıldız oyuncunun oynadığı maçlardaki performansı ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çıktığı ilk resmi maçta golle buluşan yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel bir madde aktif hale gelmişti. Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan bir madde daha ortaya çıktı.

1.5 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

Zaniolo'nun ilk resmi maçında gol atmasıyla sözleşmesindeki özel madde aktif hale geldi. Galatasaray, Roma'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek.

SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN BİR MADDE DAHA ORTAYA ÇIKTI

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 35 milyon Euro serbest kalma bedeli Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.



