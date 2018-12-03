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Niğde'de çığ altında kaybolan kadın böyle kurtarıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken üzlerine çığ düşen iki dağcıdan Kemal Karakoç'u arama çalışmaları sürerken, çığdan kurtulan Hilal İşcan'a ise ulaşıldı. Donmak üzere olan İşcan, kurtarıldığı bölgeden helikopterle alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile Kemal Karakoç, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İşcan ile çığ altında kalan Karakoç için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri'ne bir helikopterde havadan destek verdi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde İşcan'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin Karakoç'u arama çalışmaları devam ederken, arkadaşları da arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde hilal işçan Dağ çığ

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