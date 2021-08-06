Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'deki silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü.

Y.B. (63) ve oğlu Ü.B. (21), Bor ilçesi Kızılca köyü mezarlığında karşılaştıkları, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.Ü. (57) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda M.Ü, üzerinde taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ü.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Y.B. ise kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı M.Ü, jandarma ekiplerince yakalandı.

