YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü

Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü

09.02.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Recep Yağmur idaresindeki 40 AAN 698 plakalı tır, Ankara-Niğde Otoyolu Alın gişeleri yakınında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Yağmur hayatını kaybetti.

Yağmur'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akkaraman koyunları üreticisine yüzde 22 gelir artışı sağladıAkkaraman koyunları üreticisine yüzde 22 gelir artışı sağladı
İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürlediİBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi
Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandıTürkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:31
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:20
Yatsı
19:37
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.