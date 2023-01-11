Niğde'de "Gülen Dostlar Projesi"yle barınaktaki hayvanlar eğitiliyor

Niğde Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde başlatılan proje kapsamında, köpek eğitmeni Rasim Tekin önderliğinde öncelikle barınak çalışanları, sonra da özellikle engelli ve tehlikeli ırk köpekler eğitiliyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, merkezde gazetecilere, 2019'dan itibaren merkeze önemli yatırım yaptıklarını ve hayvan bakım evini dünya standartlarının üzerine taşımak istediklerini söyledi.

Özellikle hayvanların kışı rahat ve konforlu geçirmesi için kapalı alanlara ısıtma sistemi kurduklarını, ultraviyole ışıkları yerleştirdiklerini belirten Özdemir, onların oturma ve uyumaları için özel yerler hazırladıklarını ve zemini uygun hale getirdiklerini anlattı.

Özdemir, bir ay önce "Gülen Dostlar Projesi"ni başlattıklarını ifade ederek, proje kapsamında barınaktaki bütün hayvanların eğitildiğine, özellikle yasaklı ırk hayvanların eğitilmesini önemsediklerine dikkati çekti.

"AMACIMIZ ONLARI SAHİPLENDİRMEK"

Eğitimlerle tehlikeli ırk hayvanların barınakta özgürce yaşamlarını devam ettireceklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu projemizin en büyük amaçlarından biri tabi ki çalışma arkadaşlarımıza bu eğitimin verilmesiydi. Sadece çalışma arkadaşlarımızla da sınırlamadık, hayvanseverlerimize, üniversitemizdeki öğrencilere de bu eğitimi veriyoruz. Hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, vücut diliyle alakalı eğitimi verdikten sonrasında sahipsiz hayvanlarımızı eğiteceğiz. Tabi ki nihayetinde amacımız onları sahiplendirmek. Kuracağımız sosyal medya ve web sitemizde, belediyemiz üzerinden başta engelli sahipsiz hayvanlarımız olmak üzere birçok hayvanımızı eğittikten sonra sahiplendirmeyi amaçlıyoruz."

Özdemir, ayrıca proje kapsamında "Gülen Yüzler Kafesi" açacaklarını bildirerek, down sendromlu çocuklara sahipsiz hayvanlarla terapi yaptıracaklarını bildirdi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili vatandaşlardan sürekli şikayet aldıklarını aktaran Özdemir, "Bu eğitimler sayesinde hem sokaklarda sahipsiz gezen hayvanlarımızın sayısı da aslında azalmış olacak. Aynı ortamda olmak istemeyen ya da bir şekilde korkan vatandaşlarımız için sahipsiz hayvanlarımız için bir köy ya da yaşam alanı oluşturacağız. Niğde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ni kuruyoruz. Bütün belediyelerimiz, İl Özel idaremiz üye olacak. Orada günlük beslenmelerini sağlayacağız. Hayvanseverlerimiz, öğrencilerimiz her gün onları ziyaret edebilecek." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ IRKLARIN EĞİTİMİNE BAŞLAMIŞTIK"

Köpek eğitmeni Rasim Tekin de engelli köpeklerin iyi eğitimle mükemmel bir aile köpeği olmaya hazır hale getirileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin her yerine internet sitemizden ücretsiz sahiplendireceğiz. Tehlikeli ırklar barınaklarda ömür boyu yaşamak zorundalar. Önce tehlikeli ırklarla çalışmaya başladık. Sabah tüm yasaklı ırklar, grup arkadaşlarımızla birlikte gezinti alanında dolaştırılıyor. Artık onların da bakım evimizde çok mutlu olabilecekleri bir yaşam tarzları ve eğitim düzeni başladı. Onların ailesi biziz. Onların günlük tüm ihtiyaçlarını ekip olarak biz karşılıyoruz." diye konuştu.

