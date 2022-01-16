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Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü

16.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Celaller köyünde aynı odada uyuyan çocukları Neslihan (21) ve Ömer Üzümcü'nün (11) hareketsiz yattığını fark eden baba Abidin Üzümcü, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Neslihan Üzümcü'nün gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Abidin Üzümcü'nün Çamardı Belediyesi MHP Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

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