Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Celaller köyünde aynı odada uyuyan çocukları Neslihan (21) ve Ömer Üzümcü'nün (11) hareketsiz yattığını fark eden baba Abidin Üzümcü, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Neslihan Üzümcü'nün gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba Abidin Üzümcü'nün Çamardı Belediyesi MHP Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz