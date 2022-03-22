Niğde'de Türk Dünyası Yeni Gün Buluşması "Nevruz 2022" coşkuyla kutlandı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Türk Dünyası Yeni Gün Buluşması "Nevruz 2022" coşkuyla kutlandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Niğde Belediyesi ve üniversite iş birliğinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinin bahçesinde başlayan etkinlikte yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlandı ve katılımcılar halay çekti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konferans salonunda devam eden programda yaptığı konuşmada, "yeni gün" olarak adlandırılan nevruzun bolluğu, bereketi, dirliği, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı, dostluğu ve barışı simgelediğini söyledi.

Teşkilat olarak nevruz geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 1993'ten bu yana 30'a yakın ülkede 150'den fazla konser düzenlediklerini belirten Kaseinov şunları kaydetti:

"Binlerce kişiyle birlikte nevruzun coşkusunu yaşadık. Şimdi sıra Niğde'de. Nevruz kutlanan coğrafyalardan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Bosna Hersek'ten gelen dans topluklarıyla nevruzun tüm renklerini, ortak kültürümüzün tüm zenginliklerini siz değerli katılımcılara sunacağız. Türk soylu halklar olarak bizler, Türk insanını, birbirine bağlayan ortak geçmişini ve kültürünü yaşatan nevruz gibi milli bayramlarımıza sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimizi sürdürmenin gerekliliği inancındayız."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da "Yeni Gün" adıyla kutlanan nevruzu karşılamanın mutluluğu içinde olduklarını aktararak "Dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı'mızı, bu yıl da TÜRKSOY'un katkılarıyla, üniversitemizde siz değerli misafirlerimiz ve öğrencilerimiz ile kutluyoruz. Dans topluluklarının gösterileri, ateş seremonisi, çeşitli ikramlar ve konserlerin yer aldığı bu güzel programa katkılarından dolayı başta TÜRKSOY olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de herkesin nevruzunu kutladı.

Kaseinov'un yaptığı nevruz duasının ardından Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Bosna Hersek'ten gelen dans toplulukları yöresel kıyafetleriyle gösteri sundu ve konser verdi.

İzleyenlerin büyük keyif aldığı program, tüm dans topluluklarının "Niğde Bağları" türküsü eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.

