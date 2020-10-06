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Niğde'den Azerbaycan'a "konvoy"lu destek

NİĞDE HABERLERİ  | 06.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

Niğde'den Azerbaycan'a "konvoy"lu destek

NİĞDE (AA) - Niğde'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kurulu üyesi ve vatandaşlar, araçlarıyla Adliye Sarayı önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Salih Yaşar, son zamanlarda Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Buna en güzel cevabı Azerbaycan'ın verdiğini belirten Yaşar, "Biz de her ne kadar oraya gidip fiziki olarak destek olamasak da manen onların yanında olduğumuzu dualarımızı onlara hissettirmek amacıyla bu konvoyu düzenledik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

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