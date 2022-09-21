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Niğde'nin Çamardı ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı

21.09.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ile köylerinde akşam üzeri dolu ve sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, bazı arazileri su bastı.

Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, meyve ağaçları zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespiti için yarın bölgede incelemelerde bulunacak.

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