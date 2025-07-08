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Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’dan ayrıldı! 750 bin dolar bonservis kazanıldı iddiası...

Fenerbahçe Beko'nun bu sene kazandığı 3 kupada büyük bir özveri gösteren ve Nba takımlarının dikkatini üzerine çeken Nigel-Hayes-Davis takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’dan ayrıldı! 750 bin dolar bonservis kazanıldı iddiası...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Beko, 30 yaşındaki basketbolcu Nigel-Hayes-Davis’in kariyerine NBA’de devam edeceğini açıkladı. Amerikalı oyuncu sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’dan ayrıldı! 750 bin dolar bonservis kazanıldı iddiası... 1

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi...

"2022-2023 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır. Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, sarı mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

750 BİN DOLAR İDDİASI!

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’dan ayrıldı! 750 bin dolar bonservis kazanıldı iddiası... 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesinde 'Garanti NBA kontratı bulursa ayrılabilir' maddesi vardı. Oyuncu bu maddeyi kullandı. Fenerbahçe Beko, Nigel'ın Phoenix'e transferinden 750 bin Dolar kazanacak.

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transfer Fenerbahçe Beko NBA Phoenix Suns
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